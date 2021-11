Coronavirus : Olaf Scholz appelle à de nouvelles mesures en Allemagne pour "passer l’hiver"

Le social-démocrate Olaf Scholz, appelé à prendre la succession d’Angela Merkel à la tête de l’Allemagne, a souhaité jeudi que le pays se mette en ordre de bataille pour endiguer la nouvelle flambée d’épidémie de coronavirus.

Plus de contaminations et plus de malades à l’hôpital : l’épidémie de Covid-19 s’emballe en effet outre-Rhin où la barre des 50.000 nouvelles infections quotidiennes a été franchie.

Sociaux-démocrates, verts et libéraux misent sur une nouvelle campagne de vaccination, une vaste offensive de tests et sur l’imposition de restrictions pour les personnes non vaccinées.

La flambée est en partie attribuée au taux de vaccination relativement faible de la population en Allemagne, un peu plus de 67%. Aucune obligation vaccinale n’a été imposée dans le pays, y compris pour le personnel soignant.

L’Allemagne a déjà dû commencer à transférer des patients des régions les plus touchées, notamment dans l’est du pays plus réfractaire à la vaccination, vers des régions où la situation épidémique est sous contrôle.

Plusieurs Etats touchés ont commencé à réagir en introduisant de nouvelles restrictions visant les personnes non vaccinées.

Ainsi, à compter de lundi, Berlin va leur interdire l’accès aux restaurants sans terrasse, aux bars, aux salles de sport et aux salons de coiffure.

Un test négatif ne permettra plus d’avoir accès à ces lieux publics si les usagers ne sont pas vaccinés ou ne peuvent prouver qu’ils sont guéris de la maladie.