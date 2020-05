Coronavirus : "n’abandonnez jamais, c’était le message du 8 mai", déclare la reine d’Angleterre

Lors d’un discours exceptionnel à l’occasion des 75 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, la reine d’Angleterre Elizabeth II a fait un parallèle ce vendredi soir avec la pandémie de covid-19, qui affecte fortement le Royaume-Uni. "N’abandonnons jamais, ne désespérons jamais, c’était le message du 8 mai", a-t-elle déclaré dans son allocution télévisée. Au départ, les perspectives semblaient obscures, la fin lointaine, l’issue incertaine. Mais nous avons gardé foi en notre cause, et cette foi nous a portés", a ajouté la souveraine britannique, faisant référence au discours de son père George VI à la victoire de 1945.

La reine a rendu hommage aux "nombreuses personnes qui ont perdu la vie dans ce terrible conflit", qui n’est pas sans rappeler le combat et le décès de beaucoup de malades et de soignants durant la pandémie de coronavirus : plus de 31.000 personnes sont mortes au Royaume-Uni.

Nos rues ne sont pas vides, elles sont remplies de l’amour et la bienveillance que nous avons les uns envers les autres

"Aujourd’hui, cela peut sembler douloureux de ne pas pouvoir fêter cet anniversaire particulier comme nous le souhaiterions, note la monarque. A la place, nous commémorons depuis nos maisons et sur nos perrons. Mais nos rues ne sont pas vides, elles sont remplies de l’amour et la bienveillance que nous avons les uns envers les autres." Et la reine d’ajouter que le Royaume-Uni est toujours "une nation que ces braves soldats, marins et aviateurs reconnaîtraient et admireraient."

Comme un symbole, le discours s’est clôturé par la chanson 'We’ll Meet Again' de Vera Lynn, interprétée par la chanteuse galloise Katherine Jenkins, accompagnée d’images de travailleurs britanniques la chantant également.