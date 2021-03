Coronavirus: les voyageurs vaccinés de l'Union européenne pourront bientôt aller en Grèce

La Grèce va ouvrir ses frontières aux voyageurs vaccinés de l'Union européenne et d'Israël, a fait savoir mardi un porte-parole du ministère des Affaires étrangères et du Tourisme à l'agence de presse dpa. La décision devrait être officialisée plus tard dans la journée.

Les voyageurs concernés seront uniquement tenus de prouver qu'ils ont été vaccinés et ne devront alors pas observer de quarantaine ou présenter de test négatif. La date d'entrée en vigueur de la mesure n'est pas encore connue.

Certificat vaccinal

Le gouvernement grec plaide depuis le début de l'année pour l'adoption d'un certificat de vaccination européen, espérant ainsi stimuler le secteur touristique qui représente un cinquième de l'économie du pays.

Des observateurs estiment que cette décision unilatérale fait partie d'une stratégie visant à accroître la pression sur l'Union européenne. D'autres pays, tels que la Pologne, la Roumanie, la Lituanie et l'Estonie, ont déjà décidé d'autoriser l'entrée sur leur territoire de voyageurs en mesure d'attester de leur immunité.