Coronavirus : les sites touristiques désertés, la Chine entrevoit la fin de la crise

Un mois et demi après le début de l’épidémie de covid-19, la Chine s’orientait lundi vers un retour progressif à la normale. Signe du recul de la maladie dans la ville qui concentre de loin le plus grand nombre de cas de contamination du pays, 11 des 16 hôpitaux de campagne ouverts pour les patients contaminés ont déjà été fermés, a rapporté l’agence Chine nouvelle. Un haut responsable du pays a laissé entendre vendredi que le bouclage de la province du Hubei, où se trouve Wuhan, pourrait bientôt prendre fin. "Le jour que tout le monde attend ne devrait plus être si loin que ça", a déclaré devant la presse Ding Xiangyang, secrétaire général adjoint du gouvernement. Des habitants contactés par l’AFP ont fait part de leur impatience de pouvoir sortir de chez eux, notamment dans les secteurs du Hubei où plus aucun cas de contamination n’a été annoncé depuis plusieurs semaines.

A Shanghai, le complexe Disneyland a partiellement rouvert lundi. Le parc d’attractions proprement dit reste fermé, mais "un nombre limité" de boutiques, de restaurants et un hôtel reprennent leurs activités à l’entour, a expliqué le groupe américain. Le géant suédois de l’ameublement Ikea a pour sa part annoncé pendant le week-end avoir désormais rouvert plus de la moitié de la trentaine de magasins qu’il compte en Chine.

Le coronavirus a encore tué 22 personnes dans le pays, selon le bilan journalier fourni lundi par les autorités. C’est le chiffre le plus bas communiqué depuis le 27 janvier. Le nombre quotidien de nouvelles contaminations est tombé de son côté à 40, soit le niveau le plus bas depuis le début officiel du comptage des données en janvier. Toutes sauf quatre ont été enregistrées à Wuhan, de même que la totalité des nouveaux décès. Le bilan cumulé des morts dans le pays s’inscrit désormais à 3119. Plus de 80.700 personnes ont été contaminées.

Paquebots interdits

L’Inde a décidé d’interdire l’entrée de ses ports à tous les navires de croisière étrangers pour réduire le risque de propagation du coronavirus, ont annoncé lundi les autorités, alors qu’un vaisseau européen a été refoulé samedi de Mangalore (sud).

Les paquebots sont vus par certains comme des pépinières à virus. Le mois dernier, le Diamond Princess avait été placé en quarantaine au Japon avec plus de 700 contaminations dont six mortelles.

Un autre navire de la compagnie américaine Princess Cruises, le Grand Princess, est confiné au large de San Francisco avec plus de 3500 passagers et membres d’équipage depuis quelques jours, avec une vingtaine de cas à bord. Les passagers les plus touchés doivent commencer à débarquer lundi à Oakland (nord de la Californie) pour être soignés, l’équipage doit être placé en quarantaine et traité à bord.

Au Vietnam, treize personnes ont été infectées par le coronavirus sur un vol Londres-Hanoï. Cette propagation soudaine du virus, alors qu’aucun nouveau cas n’avait été détecté dans le pays ces dernières semaines, a créé la confusion dans le pays. Une rue a été bouclée par les autorités et des habitants se sont précipités samedi dans les supermarchés pour acheter des denrées de base, entraînant une flambée temporaire du prix de certains produits. Les autorités, qui avaient placé en quarantaine 10.000 habitants près de Hanoï en février, promettent de "punir sévèrement" tous ceux qui tentent de dissimuler la maladie.

Les plus grands sites touristiques désertés

Les temples d’Angkor, l’opéra de Sydney, la place Tiananmen : les lieux les plus instagrammés d’Asie et d’Australie se sont vidés depuis le déclenchement de l’épidémie de coronavirus.

En Chine, où l’épidémie est apparue fin décembre, les touristes ont déserté depuis de longues semaines.

Plus personne ne prend de selfies devant le portrait géant de Mao Zedong installé sur la porte Tian’anmen à Pékin ou sur le Bund, le célèbre boulevard le long de la rivière Huangpu à Shanghaï.

Le constat est le même dans les autres pays d’Asie, où le nombre de touristes chinois s’est effondré depuis janvier de 80 à 90%, Pékin ayant interdit les visites de groupes à l’étranger dans le but de tenter de contenir la maladie.