Coronavirus : les rapatriés belgo-marocains devront également signer une reconnaissance de dette

Depuis le début de la crise, plusieurs vols de rapatriement ont été mis en place : Burundi, Equateur, Cambodge, Pérou… Et à chaque fois, "les Belges qui embarquent sur ces vols affrétés signent une reconnaissance de dette pour le prix du voyage qui est fixé de manière tout à fait simple, juste et transparente", indiquait le SPF Affaires étrangères dans un communiqué publié le 1er avril dernier . "En effet, on prend le prix du vol Aller-retour, on le divise en deux, et ensuite par le nombre de sièges disponibles. C’est le résultat de ces deux divisions qui donnent le prix du vol aller simple qui doit être remboursé par chaque bénéficiaire."

Les autorités marocaines ont accepté le retour chez nous en Belgique, sous conditions, de ceux que l'ont appelle les Belgo-marocains. En effet, le Maroc s'opposait jusqu'à présent à ce que les bi-nationaux résidents belges, ceux qui ont la double nationalité, ne reviennent en Belgique. Et cela, alors qu'ils étaient bloqués dans leur pays d'origine, le Maroc, à la suite de la pandémie de coronavirus. Un retour autorisé uniquement pour des raisons sociales ou humanitaires. On écoute le Ministre des Affaires étrangères, Philippe Goffin.

Pour celles et ceux qui pourront bientôt quitter le Maroc, le principe de la signature d’une reconnaissance de dettes entre également en vigueur. C’était déjà le cas lors des derniers vols organisés fin mars au départ du Royaume chérifien. "C’est une procédure classique", ajoute Arnaud Gaspart, porte-parole du SPF Affaires étrangères. "La personne participe aux frais. Les vols ont un coût. En général, la moitié du coût réel est prise en charge par le voyageur."

Mais pour certaines personnes concernées, la reconnaissance de dette peut faire peur. Quel montant va-t-on me réclamer à mon retour ? Aurais-je les moyens de rembourser ? Pourquoi les tarifs ne sont pas ceux pratiqués par les compagnies privées ? Pourquoi dois-je payer mon vol alors que je suis victime de la situation depuis plus un mois et que je n’ai pas pu retrouver mes proches et mon travail ?

Il y a un manque de transparence

Rachid Ben Salah, conseiller communal DéFI en attente de prêter serment, a été contacté par des Belgo-Marocains sur place. "La procédure de rapatriement des Belges bloqué au Maroc à démarrer le 17 avril sous la houlette des autorités belge. Néanmoins, il y a un manque de transparence", regrette-t-il. "Les Belges bloqués au Maroc ont été sommés de signer une reconnaissance de dette auprès des autorités belges sans connaître le montant au préalable. Le coût du rapatriement doit être communiqué ! Car beaucoup craignent ce chèque en blanc et cette crainte m’a été rapportée par plusieurs familles. Je demande aux autorités belges de la clarté concernant les montants en question."

Le SPF précise : "C’est un calcul démocratique qui est réalisé." Les vols sont affrétés par différentes compagnies. "Le vol aller n’est pas pris en charge par les passagers. Ce n’est que le vol retour selon le principe : la moitié du coût réel. C’est la moitié sur le nombre de sièges et pas le nombre de passagers à bord de l’avion." Concernant les tarifs, "pour une destination comme le Maroc, on ne va pas sur des sommes comme 1000 euros, mais on tourne plutôt autour des 200 euros", rassure le SPF.

La plate-forme "Belgo-marocains bloqués au Maroc" déplore

Dans un communiqué diffusé lundi, la plate-forme "Belgo-marocains bloqués au Maroc" qui compte près de 1500 membres dit de son côté déplorer d’autres aspects de ces futurs rapatriements : ils ne concerneront pas les Marocains qui résident légalement en Belgique. Par ailleurs, "des Belges de souche ont déjà reçu une réponse positive par email des autorités belges pour être rapatriés prochainement, là ou à l’heure d’écrire ces lignes, ce n’est le cas pour aucun belgo-marocain".

Les enregistrements pour ces vols de rapatriement ont été arrêtés vendredi 17 avril par l’ambassade de Belgique à Rabat. Environ 6000 demandes ont été réceptionnées. "Nous déplorons ce double traitement et cette perception différenciée. Nous connaissons l’argumentaire des autorités belges, c’est au final Rabat qui acceptera ou non la liste belge. Néanmoins, nous pensons qu’en agissant de la sorte, la Belgique ne respecte pas l’égalité de traitement entre ses compatriotes, ni sa Constitution. C’est d’ailleurs toujours la même réponse ressassée que nous recevons lorsque nous interpellons le Ministère des Affaires étrangères de Belgique sur ce double traitement concernant ce rapatriement : 'Le Gouvernement belge ne fait pas de différence entre ses nationaux mais la binationalité est un fait de droit qui s’impose à nos deux Etats…'"

Un retour avant le Ramadan ?

La plate-forme souhaite également connaître le nombre de vols prévus et à quelles dates. "Que deviendront ceux qui resteront bloqués tout au long du confinement au Maroc jusqu’au 20 mai avec la possibilité d’un prolongement et sans moyens financiers ? Nous espérons toujours un retour à Bruxelles pour ce mercredi 23 avril ou jeudi 24 avril et premier jour du mois de jeûne du ramadan, qui est aussi le mois de solidarité pour beaucoup."