Coronavirus: les Pays-Bas suspendent les vols en provenance du Royaume-Uni jusqu'au 1er janvier

Le gouvernement néerlandais a annoncé dimanche suspendre jusqu'au 1er janvier tous les vols de passagers en provenance du Royaume-Uni après la découverte aux Pays-Bas d'un probable cas de contamination par une nouvelle variante du coronavirus circulant au Royaume-Uni.

Le ministère néerlandais de la Santé "recommande que toute introduction de cette variante du virus venant du Royaume-Uni soit limitée autant que possible en limitant et/ou en contrôlant les mouvements de passagers en provenance du Royaume-Uni".

La suspension des vols entre en vigueur ce dimanche à 06h00 et restera d'application jusqu'au 1er janvier.

Un échantillon datant de début décembre a mis en évidence un probable cas de contamination par cette nouvelle variante du virus aux Pays-Bas. Des recherches sont en cours pour identifier la personne concernée et ses contacts potentiels.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé samedi le reconfinement de Londres et du sud-est de l'Angleterre dès dimanche pour tenter de juguler une envolée des contaminations attribuée à une nouvelle souche du nouveau coronavirus. Plus transmissible, celle-ci ne serait toutefois pas plus mortelle ou susceptible de provoquer une forme sévère du Covid-19.

Selon le virologue Marc Van Ranst, cette variante serait déjà apparue en Belgique au cours des derniers mois.