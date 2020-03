Coronavirus : les Pays-Bas prolongent leurs mesures de distanciation sociale jusqu'au 28 avril

Le gouvernement néerlandais a décidé mardi de prolonger les mesures prises pour endiguer l’épidémie de coronavirus jusqu’au 28 avril, a indiqué le Premier ministre des Pays-Bas Mark Rutte. Ces mesures devaient initialement durer jusqu’au 6 avril.

Cela signifie que les écoles, les crèches, tout l’horeca et les clubs de sport devront garder portes closes jusqu’au 28 avril inclus. Les musées et les coiffeurs ne pourront pas non plus rouvrir avant cette date.

Toutes les mesures prises pour lutter contre le Covid-19 qui étaient d’application jusqu’au 6 avril sont prolongées d’au moins trois semaines. Le Premier ministre a prié les Néerlandais de ne pas planifier de vacances et les a appelés à rester à la maison autant que possible.

Même après le 28 avril, "nous n’allons pas retourner à une situation normale", a prévenu M. Rutte.

Selon le Premier ministre, il n’était pas possible de prendre une autre décision que celle de prolonger ces mesures afin de prévenir la propagation du nouveau coronavirus.

L’opportunité d’un nouveau prolongement sera examinée le 21 avril.