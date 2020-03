Coronavirus: Les écoles seront aussi fermées au Portugal à partir de lundi

Toutes les écoles au Portugal seront fermées à partir de lundi, et le resteront au moins jusqu'à Pâques, afin de limiter la propagation du nouveau coronavirus, a décidé le gouvernement jeudi soir.

"Le principe de prudence nous impose de suspendre à partir de lundi toutes les activités d'enseignement présentiel dans les écoles", a annoncé le Premier ministre Antonio Costa, lors d'une allocution télévisée. La mesure, qui concerne un peu plus de 1,6 million d'enfants et adolescents fréquentant les écoles publiques et privées du pays, restera en vigueur au moins jusqu'au 9 avril, la veille du vendredi de Pâques. Les principales universités portugaises avaient déjà suspendu les cours à quelque 370.000 étudiants.

D'autres mesures

Antonio Costa a annoncé une série d'autres mesures "temporaires" telles que la fermeture des boîtes de nuit, l'interdiction pour les passagers de navires de croisières de débarquer dans les ports portugais, ou encore la limitation des visites aux maisons de retraite. Selon un bilan établi jeudi matin, les autorités sanitaires portugaises ont jusqu'ici détecté 78 cas de personnes atteintes de la maladie Covid-19 provoquée. Aucun décès n'a été enregistré à ce jour, et le premier patient considéré guéri a quitté jeudi un hôpital de Porto, la grande ville du Nord du pays.

Le gouvernement portugais avait recommandé dès lundi soir l'annulation ou le report d'événements rassemblant plus d'un millier de personnes dans une enceinte fermée et de plus de 5.000 personnes dans des espaces ouverts. Jeudi, la Ligue portugaise de football a décidé de suspendre les championnats de D1 et D2 "pour une duré indéterminée". Le quintuple Ballon d'or Cristiano Ronaldo se trouvait en isolement sur son île natale de Madère mais, selon les autorités locales, il ne présentait aucun symptôme de la maladie provoquée par le nouveau coronavirus déjà contracté par un de ses coéquipiers à la Juventus Turin, le défenseur italien Daniele Rugani. L'attaquant vedette de l'équipe du Portugal s'est déplacé à Madère avec sa famille pour rendre visite à sa mère pendant qu'elle se rétablit d'un accident vasculaire cérébral subi début mars. D'après la Juve, Ronaldo y restera "jusqu'à de nouvelles informations".

