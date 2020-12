Coronavirus: les chiffres de l'épidémie dans le monde ce mardi 8 décembre

Alors que le Royaume-Uni est le premier pays occidental à lancer sa campagne de vaccination contre le Covid-19, la pandémie progresse dans d'autres pays.

La Californie fait face à un troisième rebond de l'épidémie et a reconfiné le sud de l'Etat. Toujours aux Etats-Unis, les écoles élémentaires ont rouvert à New York, mais les autorités pourraient fermer l'horeca en raison d'une lente remontée de l'épidémie.

En Asie, l'exécutif hongkongais a annoncé de nouvelles restrictions, comprenant le télétravail, la fermeture des restaurants le soir, la fermeture totale des salles de sport, des salons de beauté et de massage. Au Japon, le gouvernement a dévoilé un nouveau plan d'aides de 584 milliards d'euros pour financer des mesures sanitaires et sociales liées à la pandémie, mais aussi à des projets liés aux technologies vertes.

Selon l'AFP, la pandémie a fait au moins 1.545.320 morts dans le monde depuis ses débuts en décembre 2019.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché en nombre de morts et de cas, avec 283.746 décès et 14.955.025 cas recensés. Suivent le Brésil (177.317 décès), l'Inde (140.958), le Mexique (110.074) et le Royaume-Uni (61.434).

51 candidats vaccins sont actuellement testés sur des humains, 13 étant en dernière phase d'essais, selon l'OMS, qui estime que la vaccination ne devrait pas être obligatoire.