Coronavirus : les Bourses plongent, pourquoi ne faudrait-il pas (trop) s'en inquiéter ?

C’est l’économiste et professeur de finances publiques à L’UNamur, Etienne de Callataÿ qui souhaite assainir le débat. "On assiste à une situation inédite", explique-t-il. "Ce qui se passe en ce moment sur les marchés, ce sont des réactions largement excessives que l’on peut attribuer à la peur de l’inconnu." Selon l’économiste, la Bourse est un amplificateur de stress. "J’ai une expression pour la désigner : la Bourse, c’est le temple des amplifications, des sentiments exacerbés. Le particulier qui va vouloir vendre ses actions, de manière presque frénétique, ne va pas nécessairement vendre parce qu’il a peur. Non, il va surtout vendre parce qu’ils pensent que les autres ont peur." Autrement dit, les marchés fluctuent au gré des bonnes ou mauvaises nouvelles.

Le tableau semble bien sombre : les écrans boursiers se parent de rouge, les grandes places européennes plongent et les marchés sont en chute libre. C’est que les investisseurs regardent d’un œil inquiet la propagation du nouveau virus et ses conséquences économiques. Et qu’à cette dose de stress, vient s’en greffer une autre, liée au pétrole. L’or noir enregistre sa pire chute depuis la première guerre du Golfe en 1991.

Ne pas céder à la panique

Il serait idiot, cela dit, de passer sous silence l’impact économique d’une crise sanitaire liée au coronavirus. De ne pas, au moins, anticiper une vague de faillites des entreprises les plus faibles ou les plus endettées, qui pourrait dégénérer en crise du crédit et en paralysie bancaire. Xavier Timmermans, stratégiste chez BNP Paribas Fortis, ne le nie pas. Mais craint, lui aussi, les effets collatéraux. "Mon meilleur conseil est tout simplement de ne pas se laisser guider par la panique", explique-t-il. "Le particulier qui serait tenté de tout revendre ne devrait pas se laisser entraîner."

Selon lui, il faut juger de la valeur d’une action à la valeur de tous les trimestres à venir. Un ou deux mauvais trimestres ne devraient pas trop impacter la valeur d’une action. "L’économie ne devrait pas subir de dommages à moyen terme", conclut Xavier Timmermans. "Des exagérations sont donc possibles. La dimension psychologique, je l’accorde, ne peut être sous-estimée."

Nous avons tendance à ne plus voir les bonnes nouvelles !

A Wall Street, la bourse new-yorkaise, on a même assisté, mesure rare s’il en est, à un mécanisme d’interruption temporaire des échanges. Durée : un petit quart d’heure. Pour permettre aux investisseurs de reprendre leurs esprits. "Là aussi, cette décision a pu, et c’est bien logique, être interprétée négativement", reprend Etienne de Callataÿ, "la mesure est rare mais il faut vraiment l’interpréter comme une volonté de prendre un peu de recul. Ce n’est pas parce que les Bourses baissent de 20% que notre économie, automatiquement, sera amputée du même pourcentage. On a tendance à ne plus voir les bonnes nouvelles !"

Des bonnes nouvelles, vraiment ? Alors que dans un effet domino plutôt saisissant, les Bourses d’Asie ont dévissé, avant l’Australie et les Bourses du Golfe, avant de rejaillir sur les marchés européens. "D’abord, les nouvelles en provenance de Chine sont plutôt bonnes", poursuit l’économiste. "Le confinement obligatoire semble fonctionner. La baisse des prix du pétrole aussi est une vraie bonne nouvelle. Dans les jours qui viennent on va assister à un transfert du pouvoir d’achat au bénéfice des consommateurs." Effectivement, dès demain, le mazout de chauffage diminuera de 9% et baissera encore de 15% dès mercredi. Mercredi aussi, essence et diesel diminueront de 13%. Soit de 5 à 6 cents de moins au litre.

Et de spécifier que fin de l’année 2018, les Bourses aussi avaient sérieusement dévissé. Et que l’effet macroéconomique fut minime. Bref, selon nos analystes, les marchés ont besoin d’anticiper le pire avant de se stabiliser. De façon générale, l’incidence des marchés financiers sur la vie économique reste très faible.