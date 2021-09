Coronavirus: les boîtes de nuit de Majorque vont être autorisées à rouvrir leurs portes

Les boîtes de nuit et les discothèques de Majorque et des autres îles des Baléares pourront à nouveau ouvrir leurs pistes de danse au public à partir du 8 octobre a annoncé lundi le ministre régional du Tourisme, Iago Negueruela. C'est une première depuis l'apparition de la pandémie de coronavirus, il y a un an et demi.

"Les îles Baléares sont presque revenues à la normale", a déclaré le ministre en faisant référence aux faibles chiffres du coronavirus. La réouverture se fera cependant sous conditions. Ceux qui veulent danser devront porter un masque buccal, les personnes qui ne dansent pas, mais veulent prendre un verre, devront s'asseoir et les établissements devront fermer leurs portes à 5 heures du matin.

Les fêtards devront également présenter un pass sanitaire à l'entrée pour prouver qu'ils ont été vaccinés, testés ou récemment guéris. La capacité des boîtes de nuit et des discothèques sera également limitée à 75 % du nombre normal de visiteurs.

Le ministère de la Justice n'a toutefois pas encore donné son feu vert au plan de politique régionale.