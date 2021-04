Coronavirus : "les Américains vaccinés pourront voyager vers l'UE cet été", annonce Ursula von der Leyen

Les touristes américains qui ont été pleinement vaccinés contre le Covid-19 pourront visiter des pays de l’Union européenne cet été, assure la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dimanche dans un entretien accordé au New York Times.

Les voyages non-essentiels depuis les USA vers l’UE sont interdits depuis plus d’un an afin de limiter la propagation du coronavirus.

Mais l"énorme progrès" du programme de vaccination Outre-Atlantique devrait permettre de revoir rapidement cette politique, suggère Ursula von der Leyen.

"Les Américains, autant que nous pouvons le constater, utiliser des vaccins approuvés par l’Agence européenne des médicaments", explique Mme von der Leyen, interviewée à Bruxelles par The New York Times. "Cela devrait permettre la libre circulation et les voyages vers l’Union européenne", fait-elle part.

"Car une chose est claire : tous les 27 membres de l’UE vont accepter, de manière inconditionnelle, tous ceux qui ont été vaccinés avec des vaccins approuvés par l’agence", souligne la présidente de l’exécutif européen, en référence aux vaccins produits par Moderna, Pfizer/BioNTech et Johnson Johnson.

L’Allemande ne fournit toutefois pas de calendrier ni de détail sur la manière dont la réouverture des voyages vers l’UE pour les Américains aura lieu.

Une reprise de la circulation dépendra toutefois de la "situation épidémiologique", relevant que "la situation s’améliore aux USA".