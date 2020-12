Coronavirus : les Allemands sont déjà sur le pied de guerre pour la vaccination contre le virus

Nos voisins allemands sont prêts à agir pour lutter contre le coronavirus. Devant l’ancien aéroport Tegel de Berlin, la pancarte orange d’une compagnie aérienne lance encore un "Bienvenue" aux voyageurs mais ce sont prochainement des milliers de candidats à la vaccination contre le Covid-19 qui devraient affluer ici.

Il n’aura pas fallu longtemps pour que l’ancien Terminal C de la plateforme, fermée début novembre, trouve une nouvelle vocation : d’ici mi-décembre, il va devenir un vaste centre de vaccination contre le coronavirus.

"Nous savons que nous devons vacciner 20.000 personnes chaque jour et on s’est demandé si on pouvait faire ça dans un seul endroit. La réponse est non, il n’y a pas d’endroit suffisamment grand et l’organisation aurait été très compliquée. J’ai réfléchi à combien de centres nous aurions besoin… avec 6 centres, on atteint un nombre optimal dans leur répartition dans les différents coins de la ville, – ici c’est un endroit qui est facilement atteignable pour le nord de Berlin – et pour accueillir entre 3000 et 4000 personnes par centre et par jour ", explique Albrecht Broemme, responsable de la mise en place des centres de vaccination à Berlin.