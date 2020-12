Coronavirus : les acteurs de la culture montrent leur mécontentement en France face à la prolongation d'arrêt du secteur

La situation sanitaire en France ne s’améliore pas assez qu’alléger les mesures. Les cinémas, théâtres et musées ne rouvriront pas le 15 décembre et resteront fermés trois semaines de plus, pour réduire le risque de propagation de l’épidémie de Covid-19, a annoncé jeudi le Premier ministre Jean Castex. "Les conditions posées pour leur réouverture ne sont hélas pas réunies", expliquait-il. Cette mesure concerne aussi "l’accueil du public dans les enceintes sportives, dans les cirques, les parcs zoologiques ou encore les salles de jeux et les casinos". Une annonce qui a provoqué un bruyant appel à l’aide du secteur culturel et artistique en France. Les voix s’élèvent, tout comme les lettres de l’Olympia, mythique salle parisienne, qui a affiché "pas essentiel" au lieu des noms des artistes en représentation.

Cette annonce reporte donc les sorties cinémas, ce qui ne fait pas l’affaire des distributeurs comme Jean Labadie qui a rapidement réagi sur Twitter après l’annonce du Premier ministre français : "Je préparais la ressortie d’ADN, j’ai dépensé 1 million d’euros… Comment vais-je pouvoir acheter des films en 2021 ? C’est la désolation pour tout un secteur."

L’acteur Pierre Niney se désole aussi, sur le même réseau social, de cette prolongation de fermeture alors que les lieux culturels font des efforts pour être "irréprochables sanitairement". Un message qui a amené à une réponse de la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot : "Il faut tenir bon […] Le plus terrible serait de rouvrir et devoir fermer à nouveau après les fêtes". Tout en assurant de son soutien aux côtés du secteur déjà durement impacté depuis le début de cette pandémie de coronavirus.

Franchement c’est dur de se dire que tous les commerces, avions, trains et grandes surfaces de France peuvent accueillir du public...

mais pas les cinémas et les théâtres qui ont fait tant d’efforts pour être des lieux irréprochables sanitairement...@R_Bachelot @EmmanuelMacron — Pierre Niney (@pierreniney) December 10, 2020

Du côté de la musique c’est le slameur Grand Corps Malade qui donne directement le ton quelques heures après l’annonce de Jean Castex. Non pas avec une simple déclaration mais avec un slam intitulé "pas essentiel" et diffusé sur Youtube. L’artiste y exprime son mécontentement sur cette décision : "Je ne veux pas taper sur le gouvernement mais il y a quand même un sentiment d’injustice quand on voit que les transports sont blindés, que les lieux de cultes restent ouverts… Ça commence à faire long. J’ai des amis qui crèvent la dalle et qui se demandent s’ils vont pouvoir continuer leur activité", déclarait-il au journal Le Parisien dans une interview ce vendredi matin.

Toujours aujourd’hui, Patrick Bruel était invité sur La Première pour parler de son nouvel album live et a aussi évoqué cette prolongation d’arrêt du secteur culturel : "Pourquoi un théâtre, avec des mesures très strictes, serait plus dangereux qu’un magasin d’alimentation ? On va vous dire 'parce que ce n’est pas essentiel'. Ce mot est venu blesser le monde de la culture, car considérer que la culture n’est pas essentielle cela nous ramène à des époques où des ennemis de la démocratie se faisaient entendre". Cette prolongation s’inscrit avec d’autres mesures annoncées jeudi soir, comme le couvre-feu à 20h au lieu de 21h à partir du 15 décembre (sauf le soir de Noël) ainsi que la limite de six adultes à la même table lors de ces fêtes de fin d’année.

