Coronavirus : le Venezuela va acheter 10 millions de doses du vaccin russe Spoutnik-V

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a annoncé dimanche que son gouvernement avait convenu avec la Russie d'acheter 10 millions de vaccins Spoutnik-V.

Le Fonds souverain russe (RDIF) et l'institut de recherche Gamaleïa ont vanté l'efficacité de Spoutnik-V, actuellement en phase 3 d'essais cliniques auprès de 40.000 volontaires.

Ils ont assuré que celui-ci était efficace à 92%, quelques jours après l'annonce du développement par l'américain Pfizer et l'allemand BioNTech d'un produit d'une efficacité à 90%.

Début octobre, le pays avait reçu un stock du vaccin russe Spoutnik-V pour procéder à des essais cliniques auprès de quelque 2.000 volontaires, dont le propre fils du président, Nicolas Maduro Guerra.

Et au cours de ce même mois, Nicolas Maduro avait affirmé que la vaccination débuterait entre décembre et janvier alors que son pays attendait l'arrivée de vaccins en provenance de Chine et de Russie, deux de ses principaux alliés internationaux.