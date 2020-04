Coronavirus : le Venezuela reçoit 90 tonnes de matériel envoyé par l’ONU

Quelque 90 tonnes de matériel envoyé par l’ONU, dont des kits de protection pour les soignants, sont arrivées par avion mercredi à Caracas pour aider le Venezuela dans sa lutte contre le coronavirus, a annoncé le bureau des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA).

Le chargement comprend entre autres "28.000 kits de protection personnelle pour les soignants qui sont en première ligne, des concentrateurs d’oxygène, des lits pour les services pédiatriques, des produits permettant de vérifier la qualité de l’eau et des kits d’hygiène", a précisé OCHA.

Il s’agit de la "première cargaison humanitaire des Nations unies en soutien au Venezuela pendant la pandémie" de Covid-19, a déclaré Peter Grohmann, coordinateur de l’ONU au Venezuela, cité dans un communiqué. Cet "effort commun" a rassemblé plusieurs agences internationales, dont l’Unicef, le Fonds des Nations unies pour la population et l’OMS.

Selon le gouvernement du président socialiste Nicolas Maduro, 166 cas de coronavirus et sept décès liés à la maladie ont été recensés au Venezuela jusqu’à présent.

►►► À lire aussi : En plein coronavirus, Washington lance une opération antidrogue en Amérique latine

Fin mars, le pays d’Amérique du Sud a reçu 55 tonnes d’aide envoyées par son allié chinois et une dizaine de médecins chinois s’y sont rendus pour appuyer leurs collègues vénézuéliens.

Pour tenter d’enrayer la progression de la maladie, M. Maduro a ordonné la suspension de tous les vols de et vers le Venezuela il y a près d’un mois et le pays, qui compte 30 millions d’habitants, est en confinement quasi-total depuis le 17 mars. Seules les sorties pour aller acheter à manger et aller chez le médecin sont autorisées.

La communauté médicale vénézuélienne met en garde contre un désastre sanitaire si les hôpitaux, sous-équipés et parfois insalubres, devaient faire face à un afflux de malades.

Le pays aux plus grandes réserves de pétrole au monde traverse la pire crise de son histoire récente qui s’accompagne d’une inflation galopante et de pénuries de médicaments et d’essence.