Coronavirus : le président italien rend hommage à 57 héros de la pandémie

Le président italien Sergio Mattarella a rendu hommage mercredi à 57 personnes qui se sont distinguées dans la lutte contre le nouveau coronavirus dans le pays. Ils se sont tous vus remettre le titre de Chevalier de l'Ordre du Mérite de la République italienne, a indiqué le cabinet du président Mattarella.

L'un d'entre eux était Maurizio Cecconi, un médecin italien que le Journal of the American Medical Association (JAMA) a salué en avril comme l'un des trois héros mondiaux de la pandémie. Le Dr. Cecconi, chef du service d'anesthésie et de soins intensifs de l'hôpital Humanitas de Milan, "a fait un appel au monde entier pour qu'il se prépare au tsunami du Covid-19", a écrit la revue JAMA.

Des titres honorifiques ont également été décernés à Irene Coppola, qui a inventé un masque facial transparent pour permettre aux sourds à lire sur les lèvres, et à Alessandro Bellantoni, un chauffeur de taxi qui a offert un trajet gratuit de 1.300 kilomètres à une fillette de 3 ans souffrant d'un cancer.

L'Italie est l'un des pays les plus touchés par la pandémie. Mardi, elle faisait état d'environ 233.500 infections et de plus de 33.500 décès dus au Covid-19.