Coronavirus : le point sur la pandémie dans le monde ce dimanche 16 mai

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

La France a franchi samedi le cap des 20 millions de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19, juste avant d'alléger les contraintes sanitaires mercredi en rouvrant commerces, terrasses et lieux culturels.

Après le Royaume-Uni, le Portugal autorisera à partir de lundi les touristes en provenance de la plupart des pays européens, a annoncé samedi le ministère de l'Intérieur portugais.

Parallèlement des centaines de personnes, majoritairement sans masque, se sont rassemblées samedi à Lisbonne pour protester contre les règles sanitaires pour lutter contre la propagation du coronavirus et défendre "les libertés individuelles".

En Amérique du sud, l'Argentine a dépassé samedi le seuil des 70.000 décès dus au coronavirus, alors que la moyenne des nouveaux cas quotidiens se situe à plus de 20.000.

De nouvelles décisions en Asie

L'Etat indien du Bengale occidental, très frappé par la pandémie après des rassemblements électoraux de masse en avril, a imposé samedi un confinement de deux semaines. L'Etat a enregistré 21.000 nouveaux cas de contamination sur les 326.000 rapportés en Inde samedi.

Taïwan a décrété samedi des mesures de distanciation physique plus strictes pour sa capitale Taipei et ses environs après un pic soudain de cas de coronavirus dans un pays n'ayant enregistré que 1.500 cas et 12 décès depuis le début de l'épidémie.

La Chine a annulé toute ascension de l'Everest depuis son territoire afin d'éviter tout risque de contamination au Covid-19 par des alpinistes en provenance du Népal, durement frappé par une deuxième vague.