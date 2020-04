Coronavirus : le nombre de décès double dans le monde en une semaine, l'OMS y voit une escalade "quasi-exponentielle"

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a alerté mercredi sur la progression "quasi-exponentielle" de la pandémie provoquée par le nouveau coronavirus, alors que le nombre de décès a plus que doublé en une semaine. ►►► À lire aussi : coronavirus : mais au fait, c’est quoi l’OMS ? "Je suis profondément préoccupé par l’escalade rapide et la propagation mondiale des infections. Le nombre de décès a plus que doublé au cours de la dernière semaine. Dans les prochains jours, nous atteindrons 1 million de cas confirmés et 50.000 décès", a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, au cours d’une conférence de presse virtuelle depuis Genève.

La situation est dramatique notamment en Italie (extrait de notre JT de ce 31 mars): Italie : une minute de silence sur la péninsule - JT 13h - 31/03/2020 L'Italie et son terrible bilan de plus de 11.500 morts. Ce mardi, les drapeaux sont en berne, sur le coup de 12h, une minute de silence a été observée.

États-Unis : semaines difficiles en perspective - 01/04/2020

L'inquiétude est également majeure pour les pays en développement, souvent démunis face au virus. "Bien qu'un nombre relativement plus faible de cas ait été signalé en Afrique et en Amérique centrale et du Sud, nous sommes conscients que le Covid-19 pourrait avoir de graves conséquences sociales, économiques et politiques pour ces régions", a affirmé Tedros Adhanom Ghebreyesus. ►►► À lire aussi : Coronavirus : le confinement, un "luxe" que l'Afrique subsaharienne ne peut se permettre "Il est essentiel que nous veillions à ce que ces pays soient bien équipés pour détecter, tester, isoler et traiter les cas, et identifier les contacts", a-t-il poursuivi, "encouragé de voir que cela se produit dans de nombreux pays malgré des ressources limitées". Alors que de nombreux pays font face à une pénurie d'équipements et que les consignes quant à leur utilisation varient au fil du temps, le directeur général de l'OMS a tenu à intervenir mercredi sur ce "débat".

La gestion du coronavirus en Amérique latine - JT 13h - 27/03/2020 L'Amérique Latine est aussi confrontée à la propagation du coronavirus mais les états réagissent de manière radicalement différente. Certains appliquent le confinement total, d'autres agissent presque comme si de rien n'était. Au Mexique, le Président veut rassurer la population et se prête à des bains de foule hallucinants.

"L'OMS recommande l'utilisation de masques médicaux pour les personnes malades et pour celles qui les soignent", a-t-il dit. Et "les masques ne sont efficaces que s'ils sont associés à d'autres mesures de protection", a-t-il détaillé, précisant que son organisation continuait de rassembler des "preuves" pour évaluer l'éventuelle efficacité d'une utilisation plus large des masques. ►►► À lire aussi : Retrouvez tous nos articles sur le coronavirus "C'est un virus encore très récent, et nous apprenons tout le temps. Au fur et à mesure de l'évolution de la pandémie, les preuves évoluent aussi, ainsi que nos conseils", a-t-il conclu.

Immersion dans une unité "COVID" de l'hôpital Erasme (JT 19h30 de ce mercredi) Immersion avec le personnel soignant en zone Covid-19 à l hôpital Erasme - 01/04/2020