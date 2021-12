Coronavirus: le ministre allemand de la Santé votera contre la vaccination obligatoire

Le ministre allemand de la Santé Jens Spahn a fait savoir qu'il voterait contre la vaccination obligatoire au parlement. Jens Spahn, membre de l'Union chrétienne-démocrate (CDU), s'est dit très sceptique quant à cette obligation, rapporte le journal Rheinische Post.

"J'ai toujours dit qu'il n'y aurait pas de vaccination obligatoire et c'est toujours ma position", a déclaré le ministre. Jens Spahn a par ailleurs souligné qu'il y avait de grandes chances que l'obligation soit adoptée au parlement, car la plupart des membres du Bundestag y sont favorables.

Jens Spahn est actuellement toujours ministre, mais le nouveau cabinet sera installé mercredi et il n'en fera plus partie. Il redeviendra alors un parlementaire comme les autres et pourra donc voter.