Coronavirus : le Mexique est devenu le 4e pays le plus endeuillé dans le monde

Le Mexique est devenu dimanche le quatrième pays comptant le plus de décès du Covid-19, devant l'Italie, selon un bilan établi par l'AFP d'après des sources gouvernementales.

"Il y a au Mexique 299.750 cas de contamination confirmés et 35.006 décès", ont indiqué les autorités sanitaires mexicaines sur Twitter. L'Italie recense dimache 34.954 décès des suites du coronavirus.

Au cours des dernières 24 heures, le Mexique a enregistré 4.482 nouveaux cas et 276 décès supplémentaires, selon la même source.

Les États-Unis sont en tête de la liste des pays les plus endeuillés de la planète avec plus de 135.000 morts, suivis du Brésil, du Royaume-Uni et depuis dimanche du Mexique.

Le 1er juin, le Mexique a entamé le chemin vers une "nouvelle normalité" avec la réouverture progressive des activités économiques non essentielles.