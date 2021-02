Coronavirus : le laboratoire CureVac attend le feu vert européen avant l’été pour son vaccin

Le laboratoire allemand CureVac s’attend à obtenir fin mai ou début juin l’autorisation conditionnelle de mise sur le marché européen de la part de l’EMA, l’Agence européenne des médicaments, pour son vaccin contre le coronavirus. Le CEO de l’entreprise, Franz-Werner Haas, l’a indiqué jeudi lors d’une audition en commission du Parlement européen.

La Commission européenne a conclu avec CureVac un accord d’achat anticipé au bénéfice des 27 États membres, portant sur 225 millions de doses, avec une option pour en obtenir 180 millions supplémentaires. De la quantité de base, la Belgique a réservé 5,8 millions de doses.

Actuellement, trois vaccins contre la Covid-19 ont reçu le feu vert pour être utilisés dans l’UE : ceux de Pfizer-BioNTech, Moderna et AstraZeneca. Janssen (Johnson & Johnson) a introduit sa demande d’une autorisation conditionnelle le 16 février, et une réponse de l’EMA est attendue à la mi-mars.

►►► A lire aussi : Moderna la start-up au coeur de la stratégie de vaccination

Un nouveau venu tout aussi efficace contre les variants

Les députés européens des commissions de la santé publique (ENVI) et de l’industrie (ITRE) auditionnaient jeudi après-midi des dirigeants de sept laboratoires et groupes pharmaceutiques (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, CureVac, Novavax en Valneva), dont six ont déjà conclu avec l’UE des accords d’achat anticipé pour 2,6 milliards de doses.

Concernant la protection contre les variants du SARS-CoV-2, les dirigeants de CureVac et de Moderna ont garanti l’efficacité de leurs vaccins. "La protection offerte contre le variant britannique est à notre connaissance la même que contre le variant classique. Pour le variant sud-africain, nous constatons une production moindre d’anticorps, mais toujours plus forte que celle des patients qui disposent d’une protection naturelle parce qu’ils ont été contaminés", a indiqué Stéphane Bancel (Moderna).

►►► A lire aussi : Comprendre les vaccins à ARN messager en 7 mots-clefs

Franz-Werner Haas (CureVac) a ajouté qu’une étude préclinique menée sur des animaux montrait une protection à 100% contre les variants britannique et sud-africain. Les données de cette étude seront bientôt publiées. Quoi qu’il en soit, le laboratoire élabore actuellement plusieurs vaccins à ARN messager pour combattre simultanément les différents variants.