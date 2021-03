Coronavirus : le journal La Stampa révèle un stock de vaccins AstraZeneca en Italie, l'entreprise nuance

Un stock de quelque 29 millions de doses de vaccin contre le Covid-19 de la firme pharmaceutique AstraZeneca se trouve dans une usine de la compagnie Catalent à Anagni, en Italie, écrit mercredi le journal italien La Stampa.

Selon le quotidien, il s’agirait d’un stock destiné à être exporté vers le Royaume-Uni, qui a été découvert par les autorités italiennes après signalement de la Commission européenne. Du côté d’AstraZeneca, on a tenu à clarifier que 13 des 29 millions de doses étaient "en attente d’être expédiées vers les pays à faibles revenus". Et que les 16 autres millions attendaient "un contrôle qualité pour être expédiées en Europe".

L’usine d’Anagni fait du "fill finish", elle met donc en flacons le produit fini fabriqué par AstraZeneca (elle devrait aussi faire ce travail à l’avenir pour Johnson Johnson, entre autres). Ce site de mise en flacons devrait théoriquement fournir l’UE mais pas seulement, des doses AstraZeneca qui en sortent sont normalement aussi destinées à l’initiative Covax, selon une source européenne.

Il n’est pas correct de parler d’un stock

Le produit d’une partie des doses "stockées" à Anagni serait issu, toujours selon La Stampa, de l’usine Halix des Pays-Bas (à Leiden), le sous-traitant pour lequel AstraZeneca est accusée d’avoir expressément trainé à demander l’homologation par l’EMA, l’Agence européenne des médicaments. Une partie au moins de ce stock est nécessaire pour assurer aux nombreux Britanniques déjà piqués une fois d’avoir leur seconde dose du vaccin, en temps voulu.

"Il n’est pas correct de parler d’un stock. Le processus de fabrication des vaccins est très complexe et prend beaucoup de temps. En particulier, les doses de vaccin doivent attendre la clairance du contrôle de la qualité après le remplissage des flacons", s’est défendue la firme pharmaceutique.

AstraZeneca dans le viseur européen

Actuellement, les livraisons d’AstraZeneca à l’UE reposent essentiellement sur un site de production belge, et la firme suédo-britannique ne livre à l’UE qu’une portion de ce que le contrat laissait attendre. La bagarre continue entre la Commission européenne et l’entreprise, au sujet entre autres des usines britanniques qui sont mentionnées dans le contrat européen mais ne livrent jusqu’ici que le Royaume-Uni.

Dans le cadre de ce conflit, la Commission avait établi à la hâte, fin janvier, un mécanisme de surveillance et d’autorisation des exportations de vaccins et substances actives depuis l’UE. Depuis, une seule requête d’exportation a été refusée : il s’agissait d’une requête d’AstraZeneca, qui voulait transporter d’Italie vers l’Australie environ 250.000 doses.

Le mécanisme a déjà été prolongé une fois, et l’exécutif européen doit valider ce mercredi une nouvelle version, plus stricte, de ce contrôle des exportations. L’objectif est d’éviter les portes de sortie laissées ouvertes dans le système actuel, par exemple via les pays voisins bénéficiant d’une exemption. L’objectif reste de veiller à ce que les fournisseurs respectent leurs engagements envers l’UE et ne favorisent pas injustement d’autres clients. La firme AstraZeneca est clairement dans le viseur.