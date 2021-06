Coronavirus: le G7 s'engage à distribuer plus d'un milliard de doses de vaccin

Le G7 a convenu de distribuer plus d'un milliard de vaccins contre le coronavirus d'ici la fin de 2022 dans l'espoir d'éradiquer la pandémie, a annoncé dimanche le Premier ministre britannique à l'issue du sommet des dirigeants des pays industrialisés en Angleterre.

"J'ai demandé à mes homologues d'aider à préparer et à fournir les doses nécessaires pour vacciner le monde d'ici la fin de 2022", a déclaré Boris Johnson lors d'une conférence de presse. "Les dirigeants se sont engagés pour plus d'un milliard de doses" en les finançant ou via le dispositif de partage Covax, a-t-il ajouté.

Dans leur communiqué final, le G7 demande aussi une enquête plus poussée de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur l'origine du coronavirus en Chine.

Le groupe des sept, qui regroupe les pays les plus riches, veut aussi accélérer la lutte contre la crise climatique, il a notamment promis de diviser par deux ses émissions de CO2 d'ici 2030.

Le G7 a dit soutenir les efforts en faveur d'une fiscalité mondiale "plus juste". Il a enfin appelé la Chine à "respecter les droits humains" dans le Xinjiang et à Hong Kong ; ainsi que la Russie à "cesser ses activités déstabilisatrices".