Coronavirus: le G20 Finances et Santé s'engage à accélérer l'accès aux vaccins anti-Covid

Les ministres des Finances et de la Santé des pays du G20, réunis à Rome, se sont engagés à accroître leur soutien aux pays vulnérables et à "maîtriser" la pandémie de coronavirus "partout et le plus rapidement possible".

"Nous devons veiller à ce que toute la population mondiale ait un accès rapide et équitable aux vaccins", a déclaré le ministre italien de la Santé Roberto Speranza sur sa page Facebook.

"Sans investissement dans la santé de chaque être humain, il n'y a pas de croissance sociale ou économique", a-t-il relevé à l'issue de la réunion, qui n'a cependant pas permis de déboucher sur des engagements chiffrés, à la veille du sommet des chefs d'Etat et de gouvernement du G20.

Afin d'atteindre l'objectif fixé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de vacciner au moins 40% de la population mondiale d'ici la fin 2021 et 70% d'ici la mi-2022, les ministres ont promis de "stimuler l'offre de vaccins et de produits médicaux de base" dans les pays en développement.

"Si nous voulons être en meilleure position pour faire face aux futures menaces sanitaires mondiales, c'est maintenant qu'il faut agir. Nous ne pouvons pas laisser passer cette occasion", a commenté après la réunion le Commissaire européen à l'Economie, Paolo Gentiloni.

Il a salué la création d'un groupe d'action "chargé de renforcer le dialogue et la coopération entre les responsables des politiques de santé et de finance". Il devra se réunir avant la fin de l'année pour convenir d'une "feuille de route initiale".