Coronavirus : le covid-19 aurait fait 10.000 morts en Asie, moins touché que l'Europe et les USA

Selon un comptage de l’AFP, la pandémie causée par le nouveau coronavirus a tué plus de 10.000 personnes en Asie, dont un peu moins de la moitié en Chine, où a débuté l’épidémie fin décembre, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles jeudi à 19h00 GMT.

Une pandémie maîtrisée ?

Avec un total de 10.001 morts (pour 269.025 cas), l’Asie est loin de l’Europe (151.576 décès) et des Etats-Unis et du Canada (79.328 à eux deux), les plus durement touchés par la pandémie de Covid-19. Celle-ci a tué 266.919 personnes dans le monde. La Chine (4633 décès), qui n’a recensé qu’un nouveau mort depuis trois semaines, l’Inde (1783) et l’Indonésie (930) sont les pays asiatiques les plus atteints.

