Coronavirus: le chef de l'ONU relance son appel à des cessez-le-feu partout dans le monde

Coronavirus au Yémen: désinfection dans les rues de la capitale, Sanaa, ce 23 mars - 26/03/2020 Les parties en conflit au Yémen disent soutenir l’appel de l’Onu à un cessez-le-feu général face à la propagation mondiale du nouveau coronavirus, alors que ce pays pauvre de la péninsule arabique est déjà dévasté par la plus grave crise humanitaire au monde. La guerre au Yémen oppose depuis plus de cinq ans les rebelles Houthis soutenus par l’Iran aux forces loyales au gouvernement reconnu par la communauté internationale et appuyée par une coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite.