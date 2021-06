Coronavirus: le certificat Covid belge déjà téléchargé 650.000 fois, CovidsafeBE 400.000 fois

Le certificat Covid belge, qui devrait faciliter les voyages au sein de l'Union européenne à partir du 1er juillet, est disponible depuis mercredi. En une journée, 650.000 certificats ont d'ores et déjà été demandés via l'application CovidSafeBE et via différents sites web, a indiqué jeudi Barbara Van Den Haute de Digitaal Vlaanderen, co-développeur de l'outil.

"Neuf millions de certificats sont actuellement disponibles, ce nombre comprend les certificats de vaccination, de test PCR négatifs et de rétablissement" après avoir développé la maladie.

La majorité des demandes ont été effectuées via l'application CovidSafeBE, qui a été téléchargée 400.000 fois. Le certificat Covid belge peut également être demandée via le site MaSanté.be ou d'autres sites régionaux.