Coronavirus : le Centre international de la photographie de New York invite pros et amateurs à prendre des clichés de leur nouvelle vie quotidienne

Créer en ligne une collection de photos pour raconter le confinement à travers le monde, voilà l’idée du Centre international de la photographie de New York qui invite tous les professionnels et amateurs à "prendre des clichés de leur nouvelle vie quotidienne, puis à les publier sur Instagram".

"La photographie est manifestement la forme d’art la plus contemporaine. Il s’agit du moyen de communication des faits et des idées le plus vital, le plus efficace et le plus universel entre les peuples et les nations" déclarait Cornell un des fondateurs de l’agence d’ICP.

Cette opération de collection mondiale lancée, il y a une semaine à peine, les photos affluent déjà du monde entier. On y trouve des rues vides, des gens aux fenêtres ou aux balcons, des familles devant la télévision, des masques, des médicaments… Bref, ce qui fait le confinement du monde actuel.

Pour participer, il vous suffit de poster votre photo sur Instagram, suivie du hashtag #ICPConcerned. Vous pouvez également envoyer celle-ci par mail à l’adresse suivante : socialmedia@icp.org.

Tous les jours, quelques-unes des images envoyées sont choisies par le Centre International pour être repostées sur le mur Instagram du musée.