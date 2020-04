Coronavirus: le bilan quotidien en Espagne descend à 288 morts, les petits peuvent sortir

La pandémie de coronavirus a fait 288 morts en Espagne au cours des dernières 24 heures, le chiffre le plus bas depuis le 20 mars, a annoncé dimanche le ministère de la Santé.

Le bilan total s'élève désormais à 23.190 morts dans le pays qui a payé le plus lourd tribut à la maladie derrière les États-Unis et l'Italie, mais qui commence à alléger un des confinements les plus stricts au monde en laissant sortir les enfants.

"Nous sommes en train de consolider la baisse" de la contagion, s'est félicité dimanche le ministre de la Santé, Salvador Illa. Il a relevé que seuls 1.729 nouveaux cas avaient été confirmés au cours des dernières 24 heures - "moins qu'en Allemagne", selon lui -, ce qui ramène la progression de l'épidémie à 0,8% en un jour contre 35% lorsque le confinement a été imposé le 14 mars.

Pour la première fois depuis six semaines, les enfants de moins de 14 ans ont pu prendre l'air dimanche, toujours accompagnés d'un adulte et pendant une heure maximum.

Les plus de 14 ans peuvent eux sortir pour les motifs autorisés aux adultes comme aller acheter à manger ou sortir le chien. Mais comme les adultes, ils seront autorisés à se promener ou à faire du sport individuellement à partir de samedi prochain 2 mai si la contagion continue à ralentir, a annoncé samedi soir le Premier ministre Pedro Sanchez.

Au vu des derniers chiffres, "je pense qu'il n'y aura aucun problème à appliquer ce type de mesures la semaine prochaine", a déclaré Fernando Simon, le directeur du Centre d'urgences sanitaires du ministère de la Santé.

Pour lui, le temps est venu d'élaborer les critères selon lesquels on pourra progressivement lever les restrictions aux déplacements et il a transmis ses recommandations au gouvernement.

"Nous n'allons pas retrouver d'un coup toute notre mobilité", a toutefois prévenu M. Sanchez. Les activités économiques vont reprendre par étapes à partir de la mi-mai, et de façon différente selon les régions, a-t-il précisé.

Les autorités sanitaires estiment avoir franchi le pic de la pandémie le 2 avril, quand elles avaient enregistré 950 morts en 24 heures.

La pression sur les hôpitaux a baissé au point qu'un grand hôpital de campagne monté d'urgence dans les pavillons de la foire commerciale de Madrid prévoit de fermer ses portes à la fin de la semaine.

