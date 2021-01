Coronavirus : la Turquie lance sa campagne de vaccination

La Turquie a lancé ce jeudi sa campagne de vaccination contre le coronavirus en commençant à administrer le vaccin chinois CoronaVac au personnel soignant dans différentes régions du pays.

Des employés du secteur de la santé ont reçu la première injection dans la matinée dans plusieurs villes, notamment à Istanbul et la capitale Ankara.

Dans l'hôpital Kartal Lutfi Kirdar, sur la rive asiatique d'Istanbul, le médecin-chef Recep Demirhan a été le premier membre de l'équipe médicale de l'établissement à se faire immuniser.

"Nos concitoyens ne doivent pas s'inquiéter au sujet de la vaccination. Tous les vaccins disponibles en Turquie sont sûrs", a-t-il déclaré après avoir reçu sa piqûre.

Le vaccin CoronaVac, produit par la firme chinoise Sinovac, est administré en deux doses espacées de quatre semaines.

La vaccination en Turquie est ouverte à ce stade pour les personnels soignants qui n'ont pas contracté le Covid-19, a expliqué le ministre turc de la Santé Fahrettin Koca.

La campagne devrait plus tard s'élargir aux travailleurs des secteurs essentiels et aux plus de 65 ans.