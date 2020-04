Coronavirus : la Turquie confine les habitants de 31 villes pour 48 heures à partir de vendredi minuit

Le ministère de l'Intérieur a indiqué dans un communiqué que cet ordre de confinement resterait en vigueur jusqu'à dimanche minuit, y compris à Istanbul, la capitale économique, et dans la capitale Ankara.

L'épidémie a fait au total 1.006 morts parmi 47.029 cas recensés en Turquie, a précisé le ministre Fahrettin Koca lors d'une conférence de presse à Ankara. Selon lui, 2.423 malades atteints du Covid-19 et hospitalisés ont par ailleurs guéri. Le ministre a affirmé que plus de 307.000 tests de dépistage avaient été réalisés à ce jour en Turquie, où le taux de décès parmi les personnes atteintes du virus s'élève selon lui à 2,15%.

3000 nouveaux cas chaque jour depuis le 4 avril

La Turquie est confrontée depuis plusieurs jours à une accélération de l'épidémie avec plus de 3.000 nouveaux cas annoncés quotidiennement depuis le 4 avril. Face à cette situation, le président Recep Tayyip Erdogan a multiplié les mesures: les écoles, bars et espaces culturels ont été fermés, les vols suspendus et les déplacements restreints.

Mais des opposants et médecins exhortent M. Erdogan à mettre en place un confinement généralisé, une mesure rejetée par le président qui ne veut pas paralyser la fragile économie turque. Pour le moment, seules les personnes âgées de plus de 65 ans, de moins de 20 ans ou atteintes de maladies chroniques n'ont pas le droit de sortir, même pour faire leurs courses.

Jeudi, les autorités turques ont annoncé qu'elles allaient surveiller les mouvements des personnes testées positives au nouveau coronavirus et de leurs proches grâce à une application pour smartphone.