Coronavirus : la Thaïlande étend son couvre-feu à 13 provinces face à l'augmentation des cas

La Thaïlande va prolonger le coure-feu actuellement enplace dans 10 provinces à trois autres de plus face aux contaminations au Covid-19, selon une déclaration gouvernementale publiée dimanche.

La décision survient alors que la Thaïlande constate la propagation du variant Delta, plus contagieux, avec un record de 11.397 nouveaux cas dimanche et 101 morts recensés le même jour.

Avec le couvre-feu, déjà en force à Bangkok et neuf autres provinces, les personnes ne peuvent aller dehors entre 21h00 et 4 heures du matin, sauf pour raisons essentielles. Les trois provinces ajoutées sont Chachoengsao, Chonburi et Ayutthaya, où le couvre-feu sera en application mardi.

D'autres restrictions seront aussi élargies, dont la fermeture de centre commerciaux et l'interdiction de rassemblements à plus de cinq personnes, dans cinq de ces treize provinces, dont Bangkok.

La capacité des transports publics va aussi être diminuée de moitié dans ces provinces, dès mercredi, selon l'annonce.

Des manifestants réclamant la démission du premier ministre dimanche ont dénoncé sa gestion de la pandémie.

La Thaïlande a à ce jour enregistré 403.386 infections et 3341 morts du coronavirus.