Coronavirus: la Suède s'indigne de figurer parmi les "mauvais élèves" de l'OMS, mais a dépassé le nombre de cas belges

Cependant, juge l’OMS, la Suède est actuellement "toujours confrontée à la transmission communautaire" . C'est ainsi que malgré un démarrage beaucoup plus lent de l'épidémie, un peu moins d'habitants, et une densité bien moins élevée, la Suède a fini par rattraper et même dépasser ce 25 juin la Belgique en nombre de cas de Covid-19. Le pays compte désormais 65.000 cas détectés pour 61.000 en Belgique.

"Nous avons un nombre croissant de cas détectés en Suède, mais c’est parce que nous dépistons beaucoup plus qu’auparavant", a plaidé le médecin scandinave. Dans le même temps, a-t-il expliqué, "les admissions dans les hôpitaux et en soins intensifs diminuent".

La Suède est d'ailleurs le pays d'Europe avec le plus de nouveaux cas par habitant, et l'un des plus élevés au monde à l'heure où les pays les plus touchés sont eux arrivés à un "plancher"...

Vendredi, le bilan en Suède a atteint 5280 morts, avec 50 nouveaux décès enregistrés en 24 heures. Quant au nombre de morts, le pays scandinave affiche désormais le cinquième plus haut taux de mortalité Covid par habitant dans le monde, cinq à douze fois supérieur à ceux de ses voisins nordiques (Norvège, Finlande, Danemark), et plus très loin de l'Italie...