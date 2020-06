Coronavirus : la Suède franchit la barre des 5000 morts

La Suède, qui a pris des mesures plus souples que la plupart des autres pays européens pour tenter de contenir la pandémie de nouveau coronavirus, a franchi la barre des 5000 décès, selon un dernier décompte de l’autorité sanitaire publié ce mercredi.

Dans le royaume de 10,3 millions d’habitants, 102 nouveaux décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures, portant à 5041 le nombre total des morts dues au Covid-19, pour 54.562 cas confirmés (+1239).

Un des pays les plus touchés au monde

Selon un bilan de l’AFP basé sur des sources officielles, la Suède est désormais l’un des pays du monde les plus touchés, avec 499,1 morts par million d’habitants, derrière six pays européens dont la Belgique, le Royaume-Uni, l’Espagne et l’Italie, et juste devant la France qui compte 452,7 morts par million d’habitants.

Le taux de mortalité enregistré dans le royaume nordique est près de cinq fois plus élevé que chez son voisin danois et jusqu’à onze fois plus qu’en Norvège.

►►► Lire aussi : sans confinement, la Suède a eu la mortalité la plus élevée : c’est maintenant au Royaume-Uni que le virus fait le plus de décès

Depuis le début de la crise sanitaire, 2322 personnes ont été placées en soins intensifs en Suède, toutefois ce chiffre n’augmente plus que très lentement (+5 en 24 heures).

Contrairement aux autres pays nordiques qui ont opté pour une stratégie de semi-confinement, la Suède a exclu de placer sa population à l’isolement, estimant les mesures drastiques pas assez efficaces pour justifier leur impact sur la société.

Seules contraintes majeures, les rassemblements de plus de 50 personnes ont été interdits, de même que les visites dans les maisons de retraite. Pour le reste, le gouvernement en a appelé au civisme, demandant à chacun de "prendre ses responsabilités" et de suivre les recommandations sanitaires.

L’épidémiologiste en chef Anders Tegnell, de l’Agence suédoise de santé publique, avait reconnu début juin que l’approche adoptée par le royaume scandinave pouvait être améliorée, tout en continuant de la défendre.