Ni confinement, ni masque obligatoire : la Suède fait face à un rebond… mais ne change pas de stratégie

"En automne, il y aura une deuxième vague. La Suède aura un haut niveau d’immunité et le nombre de cas sera probablement bas". Voilà ce que disait Anders Tegnell, l’épidémiologiste en chef du pays, au Financial Times en mai.

Résultat, en plein mois de novembre : le nombre de cas positif grimpe en flèche depuis quelques semaines en Suède comme on peut le voir sur le graphique ci-dessous extrait du site internet Our World in Data.

Le taux de positivité a, lui, dépassé les 10%. Quant au nombre de décès liés au Covid19, il est certes bien loin des sommets de mars-avril, mais il était en augmentation début novembre.

(L’article continue sous les graphiques)