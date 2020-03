Coronavirus : la Slovénie restreint les déplacements et rend le port du masque obligatoire

La Slovénie a renforcé dimanche les restrictions de déplacement et a rendu obligatoire le port d’un masque de protection, pour freiner la propagation de la pandémie de coronavirus.

A partir de minuit dans la nuit de dimanche à lundi, les Slovènes ne seront plus autorisés à quitter leur ville de résidence et ils devront porter des gants et des masques de protection quand ils se rendront dans les magasins d’alimentation et autres espaces encore ouverts au public.

"Le plus dur du combat contre le coronavirus est devant nous", a prévenu le Premier ministre Janez Jansa, lors d’une allocution télévisée.

Obligation est dorénavant faite de désinfecter deux fois par jour les espaces communs des immeubles d’habitation, comme les halls et les escaliers.

Les restrictions aux déplacements ont été décidées après que des milliers de Slovènes se sont rendus ce week-end sur la côte du pays, ignorant les mises en garde des autorités de rester chez soi, a-t-il souligné.

L’hôpital central de la capitale Ljubljana s’était ému samedi que son personnel ait dû soigner de nombreuses blessures mineures, provoquées lors d’activités sportives.

Pays de deux millions d’habitants, frontalier de l’Italie et l’Autriche, la Slovénie enregistrait dimanche 730 cas de coronavirus et onze décès.

Vous pouvez retrouver les dernières informations sur l’épidémie dans notre dossier spécial.