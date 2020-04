Coronavirus : la Russie autorise le traitement avec l'hydroxychloroquine

Le gouvernement russe a autorisé le traitement des patients atteints de Covid-19 avec l’hydroxychloroquine, dérivée de l’antipaludéen chloroquine, dont l’efficacité fait l’objet d’un débat mondial.

Dans un décret publié ce jeudi soir, le gouvernement russe a donné les instructions en ce sens aux organisations médicales, en précisant que la Chine a offert à la Russie plus de 68.000 boîtes de ce médicament.

Le décret a été publié à la suite d’un entretien téléphonique ce jeudi entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue chinois Xi Jinping.

Le traitement qui fait toujours débat

L’hydroxychloroquine doit être distribuée aux hôpitaux traitant les patients testés positifs au coronavirus ou soupçonnés d’être infectés.

Pour sa part, l’agence russe du contrôle des services médicaux a été chargée d’assurer un suivi pour s’assurer de la sécurité et de l’efficacité du médicament.

►►► Lire aussi : la chloroquine, médicament miracle, vrai ou faux ?

►►► Lire aussi : les trouvailles du Professeur Didier Raoult, entre scepticisme et enthousiasme

En Belgique, l'hydroxychloroquine peut être administrée pour les cas les plus graves du covid-19, ou les groupes à risque, uniquement dans les hôpitaux. "En Belgique, cela fait partie des recommandations et de nombreux hôpitaux le prescrivent. Mais cela reste empirique. Nous attendons avec impatience les résultats de deux grosses études dans lesquelles l’hydroxychloroquine est comparée à d’autres stratégies antivirales et à rien du tout. Puisque pour le moment, on le rappelle, on ne sait pas si l’un de ces traitements apporte un bénéfice ou pas." avait expliqué l'infectiologue Stéphane de Wit à la RTBF.

L’hydroxychloroquine, ainsi que la chloroquine, issue de la quinine, sont prescrites depuis plusieurs décennies contre le paludisme, un parasite véhiculé par le moustique.

Bien qu’ils soient connus pour avoir des propriétés antivirales, tous les deux ont de graves effets secondaires, surtout lorsqu’ils sont administrés en doses élevées ou ensemble avec d’autres médicaments.

Certains médecins et dirigeants appellent à administrer largement ce médicament, qualifié de "don du ciel" par le président américain Donald Trump, mais une vaste partie de la communauté scientifique et des organisations sanitaires appelle à attendre une validation scientifique rigoureuse, mettant en garde contre les risques pour les patients.

Si des études préliminaires en France et en Chine ont conclu à des résultats prometteurs, l’efficacité de la chloroquine et de l’hydroxycholoroquine "reste à démontrer", selon l’Agence européenne du médicament (EMA).

Début avril, l’EMA a appelé à ne les utiliser que dans le cadre d’essais cliniques ou de "programmes d’urgence".