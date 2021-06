Coronavirus : la reprise des voyages Union européenne-Etats-Unis au menu d'une réunion avec l'administration Biden mardi

Les commissaires européens Didier Reynders (Justice), Ylva Johansson (Affaires intérieures) et Margaritis Schinas rencontreront mardi matin à Lisbonne (Portugal) des responsables de l'administration Biden, pour aborder entre autres la question de la reprise des voyages transatlantiques, a annoncé lundi la Commission européenne.

C'est la première fois que la réunion ministérielle "Justice et Intérieur" UE - États-Unis, qui a lieu habituellement deux fois par an, peut se faire "en présentiel" avec des représentants de l'administration du nouveau président américain. Le secrétaire américain à la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas et Bruce Swartz, "Deputy Assistant Attorney General" au Département de la Justice des États-Unis, seront présents côté américain.

Plusieurs sujets à l'agenda

À l'agenda des discussions: les questions de coopération dans la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent et les discours de haine, la responsabilité des plateformes en ligne, la réciprocité en matière de visas mais aussi les perspectives de reprise des voyages entre les deux blocs à la suite de la pandémie de Covid-19. Cette discussion a lieu "à la suite de la première réunion du groupe d'experts dédié à ce sujet, vendredi dernier", a indiqué lundi un porte-parole de la Commission, Adalbert Jahnz.

La création de ce "groupe d'experts" avait été annoncée dans la foulée du "sommet UE-US" à l'occasion de la visite du président américain Joe Biden à Bruxelles, mardi dernier.