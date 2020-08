Coronavirus : la rentrée scolaire à 5 jours par semaine en Belgique, quid des autres pays européens ?

En Belgique, la rentrée des classes aura lieu en septembre et la semaine de 5 jours de cours sera à nouveau la norme. Mais comment cela se passe dans les autres pays européens ? Voici un tour d’horizon d’une dizaine de pays européens.

Luxembourg

Les responsables luxembourgeois souhaitent une rentrée normale dans le respect des restrictions sanitaires. Le sport à l’école doit à nouveau pouvoir faire partie de l’offre scolaire dès la rentrée.

A priori, aucune matière ne devrait être sacrifiée et un horaire normal devrait être réintroduit, si la situation le permet.

France

La nouvelle année scolaire commencera le 1er septembre. De la maternelle à l’université, à la rentrée scolaire 2020, le présentiel sera privilégié. Les écoles ont rouvert dès le mois de mai sur base volontaire. En juin, la réouverture était obligatoire. En maternelle, primaire, collège et lycée, les règles relatives à la distanciation seront assouplies. Fini le port du masque obligatoire pour les professeurs de maternelle durant les cours et les élèves du primaire. Pour les collégiens/lycéens, le port du masque "grand public" est obligatoire.

Royaume-Uni

Le gouvernement britannique a confirmé que toutes les écoles d’Angleterre et d’Irlande du Nord allaient rouvrir en septembre. En Écosse, les écoles viennent de rouvrir. Les élèves de l’enseignement secondaire doivent garder leurs distances. Au Pays de Galles, les écoles resteraient fermées en cas d’épidémie locale. Le Premier ministre Boris Johnson souhaite que les écoles Les mesures de précaution sont encore discutées. Il est possible que l’horeca ferme à nouveau pour ouvrir des écoles.

Pays-Bas

Toutes les écoles primaires sont ouvertes progressivement depuis le 8 juin. Dans le nord des Pays-Bas, les écoles ouvriront la semaine prochaine. Tous les enfants sont à nouveau les bienvenus, sauf ceux qui présentent des symptômes. Contrairement aux enseignants, les élèves n’ont pas à garder de distance d’1,50m entre eux. Personne n’est obligé de porter un masque. Dans le sud, les écoles ne redémarrent pas avant la fin du mois d’août.

Allemagne

Toutes les écoles sont de nouveau ouvertes. À Berlin et en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, les écoles ont ouvert leurs portes au début de cette semaine.

Au moins deux écoles ont de nouveau fermé brièvement parce qu’un enseignant a été testé positif. Dans certaines écoles, les masques sont obligatoires pour les enfants de plus de 11 ans.

Suède

Les écoles n’ont jamais été fermées en Suède.

Danemark

Les écoles ont déjà rouvert le 15 avril. Les classes sont divisées en bulles de douze. Depuis la rentrée des classes, le 9 août, après les vacances d’été, il y a eu peu de pics d’infection, mais le pays avait déjà un nombre très faible d’infections au départ.

Autriche

Tous les élèves rentreront à l’école dans des bulles à partir du 14 septembre. Lors de la réouverture en avril, peu d’élèves et d’enseignants ont été testés positifs. Le ministère de l’éducation ne veut dès lors pas prendre de mesures drastiques. L’Autriche travaillera avec des codes de couleur : en rouge, les écoles pourront être fermées et, en orange, les masques buccaux deviendront obligatoires. Le feu vert est actuellement d’application.

Italie

En Italie, c’est la rentrée des classes le 14 septembre. Les pupitres des écoles ont été coupés en deux et les classes restent petites. 50.000 enseignants temporaires ont été nommés. Les enfants doivent porter un masque, les enseignants un écran facial. L’enseignement à l’extérieur est encouragé.

Espagne

Les enfants retournent à l’école, cette décision est tombée au mois de juin. Cependant, le personnel enseignant est de plus en plus inquiet, car le ministre de l’éducation est absent depuis la fin du mois de juillet. Des plans concrets sont transmis aux régions. Dans les régions où le virus regagne en force, il n’est pas certain que les écoles rouvrent entre le 4 et le 18 septembre.

Portugal

Tous les élèves retournent à l’école en septembre, dans des bulles de classe et avec des mesures d’hygiène renforcées. Certaines écoles envisagent des demi-journées de cours et de l’accueil de groupes le matin et l’après-midi.

Irlande

Les écoles devraient rouvrir à la fin du mois d’août. Le pays a mis en place un plan, d’un montant de 375 millions d’euros, afin de permettre de financer 1000 enseignants supplémentaires dans le secondaire. L’argent servira aussi à financer la construction de nouveaux locaux scolaires pour permettre la distanciation sociale et 120 postes de conseillers supplémentaires pour aider les élèves à s’adapter à un environnement éducatif différent.