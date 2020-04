Coronavirus : la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern et ses ministres coupent dans leurs salaires

Nouvelle-Zélande: extrait de l'allocution de Jacinda Adern, ce 15 avril à Wellington (anglais) -... Traduction de Jacinda Adern, première ministre néo-zélandaise: "Moi-même, les ministres du gouvernement et les dirigeants de la fonction publique subiront une réduction de salaire de 20 % au cours des six prochains mois, car nous reconnaissons que les Néo-Zélandais dépendent des subventions salariales, qu'ils subissent des réductions de salaire et qu'ils perdent leur emploi en raison de la pandémie mondiale de COVID-19. Nous ressentons profondément la lutte à laquelle de nombreux Néo-Zélandais sont confrontés, tout comme les personnes avec lesquelles je travaille quotidiennement. Et même si cela ne changera pas en soi la situation budgétaire globale du gouvernement, il s'agit d'une question de leadership et je remercie mes collègues, tant au sein de l'exécutif que dans la fonction publique, pour la décision qui a été prise aujourd'hui". "S'il y a jamais eu un moment pour combler le fossé entre des groupes de personnes occupant des positions différentes en Nouvelle-Zélande, c'est maintenant. Bien sûr, de nombreuses personnes dans notre secteur public sont nos travailleurs essentiels de première ligne, les infirmières, la police, les professionnels de la santé, nous ne suggérons pas de réduction des salaires ici, et ni les Néo-Zélandais ne trouvent cela approprié, je suis plutôt responsable du pouvoir exécutif, moi-même et les ministres, c'est là que nous pouvons agir et c'est pourquoi nous l'avons fait".