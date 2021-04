Coronavirus : la Pologne veut lever la majorité des restrictions d'ici fin mai

La Pologne veut lever la plupart des restrictions liées à la pandémie de coronavirus d'ici fin mai, a annoncé mercredi le Premier ministre Mateusz Morawiecki.

Selon le calendrier présenté, une partie de activités sportives, principalement en plein air sera autorisée à partir du 1er mai. Les galeries marchandes, les magasins d'ameublement et de bricolage, ainsi que les institutions d'art pourront ouvrir leurs portes dès le 4 mai.

Ecoles, hôtels, clubs de sport

Les plus jeunes écoliers polonais pourront retrouver partiellement leurs classes le même jour et les plus âgés à partir du 15 mai. Le gouvernement espère que toutes les écoles reprendront normalement les cours le 29 mai.

Les hôtels doivent rouvrir leurs portes le 8 mai, alors que les cafés et les restaurants pourront servir les clients sur les terrasses à partir du 15 mai, puis à partir du 29 mai à l'intérieur de leurs établissements.

Le Premier ministre a également annoncé la levée progressive de restrictions concernant les établissements sportifs, de fitness et de beauté, ainsi que l'augmentation du nombre de personnes participant aux rassemblements publics de 25 à 50.

Les théâtres et les cinémas pourront accueillir leurs premiers spectateurs le 29 mai.

Adieu aux masques en plein air

Selon Mateusz Morawiecki, le calendrier de l'ouverture de l'économie est strictement lié à celui des vaccinations. Près de 11 millions de Polonais ont été vacciné jusqu'à présent, dont 2,7 millions avec deux doses, selon le ministère de la Santé. La Pologne compte 38 millions d'habitants.

A lire aussi: Combien de vaccinés contre le coronavirus en Belgique en date de ce 27 avril ? Le point en chiffres et graphiques

Les Polonais pourront également dire adieu aux masques faciaux en plein air à partir du 15 mai, à condition que le nombre d'infections soit en dessous de 15 sur 100.000 habitants.

Selon les statistiques du ministère de la Santé publié mercredi, le nombre total d'infections s'élève à 2.776.927 coronavirus infections (+ 8,895 en 24 heures), dont 66.533 morts (+636).