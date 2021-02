Coronavirus : la Pologne rouvre musées et centres commerciaux mais garde ses écoles fermées

Les musées, bibliothèques, galeries d'arts et centres commerciaux ont rouvert lundi en Pologne, où les restrictions pour lutter contre le coronavirus ont été allégées.

La plupart des écoles resteront pour leur part fermées au moins jusqu'en mars, a toutefois déclaré le ministre de la Santé Adam Niedzielski."Plusieurs pays qui ont pris à Noël des décisions moins strictes que nous souffrent de très mauvaises conséquences", a-t-il dit à la radio RMF.

Les bars, restaurants, hôtels, discothèques et clubs de gymnastique resteront également fermés jusqu'au 14 février au plus tôt. "Ce qu'il était possible d'alléger dans la situation actuelle a été allégé. Tenons bon un peu plus longtemps pour éviter une troisième vague", avait déclaré à la presse la semaine dernière le porte-parole du ministère de la Santé Wojciech Andrusiewicz.

Les chiffres de la Pologne

Le nombre de nouveaux cas et de décès est en régression en Pologne ces derniers jours. Lundi, le ministère de la Santé a fait état de 2.503 nouveaux cas et 42 décès liés à la maladie Covid-19 ces dernières 24 heures. Au total, la Pologne comptabilisait lundi 1.515.883 cas et 37.223 décès depuis le début de la pandémie.