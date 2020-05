Coronavirus : la Norvège va ponctionner près de 40 milliards d’euros dans son fonds souverain pour soutenir l’économie

La Norvège va puiser une somme record dans son colossal fonds souverain pour soutenir son économie doublement frappée par l’épidémie de nouveau coronavirus et la faiblesse du prix du pétrole, ressort-il du projet de budget révisé présenté mardi.

En 2020, le gouvernement de centre droit prévoit de ponctionner à hauteur de près de 420 milliards de couronnes (près de 40 milliards d’euros) son bas de laine qui pèse aujourd’hui plus de 1000 milliards de dollars.

Si de tels prélèvements représentent un coup de pouce du Produit intérieur brut (PIB) estimé à 5,1%, l’économie norvégienne devrait tout de même reculer de 4,0% cette année et le taux de chômage atteindre 5,9% contre 2,2% l’an dernier, selon des projections officielles.

"L’augmentation des dépenses est une nécessité dans la situation actuelle, à la fois pour éviter un ralentissement encore plus marqué et pour aider les entreprises en bonne santé à traverser la crise afin qu’elles puissent créer des emplois et de la croissance lorsque les circonstances normales reviennent", a déclaré le ministre de l’Economie et des Finances, Jan Tore Sanner, dans un communiqué.

Plus gros producteur d’hydrocarbures d’Europe de l’Ouest, le riche pays nordique pâtit du coup d’arrêt économique provoqué par l’épidémie au début de l’année et du plongeon du cours du baril en mars.