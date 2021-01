Coronavirus: la Norvège va alléger le semi-confinement à Oslo

Le gouvernement norvégien a annoncé samedi la levée de plusieurs mesures de semi-confinement à Oslo et sa région, prises le weekend dernier après la détection de cas du variant britannique du coronavirus dans une localité proche de la capitale.

Les boutiques pourront rouvrir à partir de mercredi à Oslo et dans 24 autres communes environnantes concernées par les restrictions, de même que les restaurants qui ne pourront toutefois toujours pas servir d'alcool.

Les centres commerciaux resteront fermés dans certaines localités, y compris dans la capitale.

Bien que la situation reste "incertaine (...), l'infection est toujours en baisse en Norvège, nous avons maintenant une meilleure vue d'ensemble de la propagation du virus muté", a déclaré le ministre de la Santé, Bent Høie, lors d'une conférence de presse.

Si les communes concernées ont toujours la possibilité de fermer les écoles et l'enseignement numérique pour certains lycées et universités reste la règle, les restrictions entourant les activités sportives et de loisirs seront assouplies mercredi.

Chacun pourra reprendre ce type d'activités, sauf à Oslo et dans deux autres communes, où seuls les moins de 20 ans pourront le faire.

Les visites à domicile ne seront plus déconseillées, même si la consigne de limiter les interactions sociales demeure.

Le 23 janvier, le gouvernement norvégien avait annoncé des mesures de semi-confinement, les plus strictes depuis le début de l'épidémie, dans et autour d'Oslo après la détection dans une maison de retraite de la commune de Nordre Follo, à 30 km d'Oslo, de cas du variant apparu en Grande-Bretagne, plus contagieux.