Coronavirus : la Norvège réduit sa quarantaine en cas de double test négatif

Les voyageurs entrant en Norvège et soumis à une quarantaine de 10 jours pourront à partir de mardi écourter cet isolement en cas de deux dépistages négatifs du nouveau coronavirus après leur arrivée, a annoncé lundi le ministre norvégien de la Santé, Bent Hoie.

Le premier test devra être effectué dans les trois jours suivant leur arrivée et le second au plus tôt sept jours après celle-ci, a précisé le ministre. Les voyageurs qui présenteront deux tests négatifs pourront réduire la période de quarantaine actuelle de dix jours à sept. Ce système s’appliquera sur base volontaire et dépendra de la capacité de test.

"Nous proposons cette alternative pour, entre autres, avoir une meilleure vue d’ensemble et un meilleur contrôle de la contagion parmi les voyageurs", a déclaré M. Hoie.

Les voyageurs en provenance du Royaume-Uni ne seront toutefois pas autorisés à raccourcir leur période de quarantaine en raison de la récente découverte d’une variante plus contagieuse du coronavirus dans le pays.