Coronavirus : la mortalité revient à la normale au Royaume-Uni

Le Royaume-Uni a vu sa mortalité revenir à la normale en juin, après avoir enregistré environ 65.000 décès de plus que la moyenne en trois mois de pandémie de nouveau coronavirus, selon des données publiées mardi par le Bureau national des statistiques (ONS).

Pays le plus touché en Europe, le Royaume-Uni a retrouvé un nombre total de morts, liés ou non au Covid-19, comparable à la moyenne des cinq dernières années durant la semaine s'achevant le 19 juin, avec 10.681 morts, dont 849 attribuées au nouveau coronavirus (7,9%), selon l'ONS.

En Angleterre et au Pays de Galles, la mortalité était même inférieure de 0,7% à la moyenne (9.339 morts dont 783 liées au virus, le bilan le plus faible en 12 semaines) pour la première fois depuis la mi-mars.

Mais si le nombre de décès a baissé dans les hôpitaux et les maisons de retraite, il est en hausse au sein de la population hors de ces institutions.

Dans ces deux régions, l'absence de surmortalité s'explique par des décès non liés au nouveau coronavirus inférieurs à la moyenne, nuance toutefois le statisticien David Spiegelhalter, de l'université de Cambridge, dans des propos relayés par le Science Media Centre.

La mortalité, bon outil de comparaison entre pays

Vu les différentes manières de comptabiliser le bilan de la pandémie, la surmortalité est considérée par certains experts comme le meilleur outil de comparaison internationale. Elle permet en outre de mesurer les effets indirects de la maladie comme le manque de traitement des autres pathologies dû au confinement.

Concernant l'impact direct du virus, l'ONS a fait état d'un bilan de la maladie Covid-19 plus lourd que celui des autorités sanitaires, avec près de 54.000 décès ayant pour cause suspectée ou avérée le nouveau coronavirus entre la mi-mars et le 19 juin.

Ces chiffres hebdomadaires diffèrent des bilans quotidiens du gouvernement, qui se limitent aux personnes testées positives. Le dernier décompte officiel, publié mardi, était de 43.730 morts, ce qui fait du Royaume-Uni le pays le plus touché en Europe.

Très critiqué pour avoir tardé à prendre la mesure de l'ampleur de la crise, le gouvernement du conservateur Boris Johnson a également la difficile tâche de réussir le déconfinement du pays, dont une étape majeure est prévue samedi en Angleterre avec la réouverture des bars, restaurants, cinémas et coiffeurs.

Des voix critiques ont dit craindre un retour à la normale dangereux, alors qu'un reconfinement local a été décidé dans la ville de Leicester (centre) face à une résurgence des contagions.