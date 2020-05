Coronavirus : la Lettonie recommande de ne pas se rendre en Suède, au Royaume-Uni et… en Belgique

Les autorités sanitaires lettones ont publié hier une liste de pays dans lesquels elles recommandent "de ne pas se rendre". Si, de façon générale, les citoyens lettons sont encouragés à ne pas se rendre à l’étranger, six pays sont à éviter tout particulièrement selon les spécialistes du Slimību profilakses un kontroles centrs (le Centre letton de prévention et de contrôle des maladies) : la Suède, le Royaume-Uni, la Belgique, l’Irlande, le Portugal et Malte.

Code rouge

Sur la liste publiée par le SPKC, ces six pays sont surlignés en rouge.

D’autres pays sont surlignés en jaune. C’est le cas de l’Italie, de l’Espagne ou encore de l’Allemagne. Cela signifie que les Lettons doivent bien évaluer la nécessité de se rendre dans ces pays.

Dans les pays qui ne sont pas surlignés, les autorités sanitaires lettones estiment qu’il suffit de suivre les recommandations "standard". C’est le cas de la France, la Grèce, l’Autriche ou encore la Suisse.