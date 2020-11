Coronavirus : La Grèce prolonge son confinement jusqu’au 7 décembre

La Grèce a annoncé jeudi le prolongement du confinement jusqu’au 7 décembre pour combattre la deuxième vague du Covid-19, car "la charge épidémiologique reste élevée", a indiqué le porte-parole du gouvernement Stelios Petsas.

"Il existe des premiers signes de réduction du nombre de cas de coronavirus. Si cela continue, la pression sur le système de santé public va baisser et nous pourrons envisager un plan de retour à une certaine normalité", a ajouté Stelios Petsas.

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a décrété ce second confinement à partir du 7 novembre et jusqu’au 30 novembre alors que le pays fait face à une deuxième vague, plus virulente que la première en printemps.

Pour chaque sortie, les habitants en Grèce devront donc obtenir le feu vert des autorités, par SMS. Seuls les commerces essentiels, supermarchés et pharmacies, resteront ouverts. Outre le bond des infections ces dernières semaines en Grèce, c’est surtout la hausse du nombre de patients gravement atteints qui préoccupe experts et autorités.

Il y a un mois, le pays ne comptait que 87 patients en soins intensifs alors que leur nombre a dépassé les 500 vendredi dernier. De 667 le 20 octobre, les contaminations quotidiennes évoluent désormais entre 2.500 et 3.000.