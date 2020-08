Coronavirus : la Grèce ferme ses frontières la nuit, mesures d'urgence à Poros

La Grèce a annoncé jeudi qu'elle allait fermer ses frontières terrestres aux voyageurs la nuit et pris des mesures sanitaires d'urgence sur l'île de Poros, dans un contexte de progression des contaminations au Covid-19 dans le pays.

Ces dernières 24 heures, les autorités sanitaires ont recensé 153 nouveaux cas de coronavirus, faisant passer le bilan global à plus de 5.100 cas depuis le début de la pandémie, dont 210 morts.

Jeudi soir, la protection civile grecque a annoncé des mesures d'urgence pour la petite île touristique de Poros, située près d'Athènes, où plus d'une dizaine de cas ont été détectés.

Un couvre-feu a été décrété pour les bars et restaurants jusqu'au 17 août et les fêtes foraines et les marchés ouverts sont interdits.

Les rassemblements de plus de neuf personnes sont également proscrits, y compris à domicile, et le port du masque est obligatoire partout.

Plus tôt dans la journée, le gouvernement a indiqué que les frontières terrestres de la Grèce seront désormais fermées la nuit aux voyageurs, à l'exception de la frontière bulgare.